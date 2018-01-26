В Самаре загорелся железнодорожный вагон

В четверг, 25 января, в 12:10, в Самарском районе Самары, на стрелке реки Самары, загорелся железнодорожный вагон, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На тушение пожара выехали пожарные подразделения в количестве 14 человек личного состава и четыре единиц техники.

Пожар был локализован в 12:24, и через две минуты в 12:28 полностью потушен.