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09:02 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре загорелся железнодорожный вагон

Горевший вагон тушили 14 пожарных.

В четверг, 25 января, в 12:10, в Самарском районе Самары, на стрелке реки Самары, загорелся железнодорожный вагон, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На тушение пожара выехали пожарные подразделения в количестве 14 человек личного состава и четыре единиц техники.

Пожар был локализован в 12:24, и через две минуты в 12:28 полностью потушен.

Причина возникновения возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.

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