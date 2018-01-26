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09:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Поджигателя машин поймали в Нижнем Новгороде

Мужчина пытался сжечь легковушку на улице Электровозной.

В Канавинском районе Нижнего Новгорода полицейские раскрыли поджог автомобиля — злоумышленник, ранее неоднократно судимый 41-летний нижегородец, уже задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что рано утром 24 января 2018 года подозреваемый, находясь на автомобильной стоянке возле одного из домов по улице Электровозной, намеренно совершил поджог отечественного автомобиля, принадлежавшего 35-летнему нижегородцу, причинив тем самым ему ущерб в размере 20 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», а вскоре удалось и установить личность и задержать самого злоумышленника. В настоящее время мужчина проверятся на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Нижнего Новгорода.

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