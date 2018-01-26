Поджигателя машин поймали в Нижнем Новгороде

В Канавинском районе Нижнего Новгорода полицейские раскрыли поджог автомобиля — злоумышленник, ранее неоднократно судимый 41-летний нижегородец, уже задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что рано утром 24 января 2018 года подозреваемый, находясь на автомобильной стоянке возле одного из домов по улице Электровозной, намеренно совершил поджог отечественного автомобиля, принадлежавшего 35-летнему нижегородцу, причинив тем самым ему ущерб в размере 20 тысяч рублей.