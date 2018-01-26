В Красноярске бездомные из-за морозов стали чаще обращаться за помощью
В отделение ночного пребывания ежедневно приходят более 30 человек.
В отделение ночного пребывания ежедневно приходят более 30 человек.
В Красноярске лица без определенного места жительства
Так, центр социального обслуживания населения «Родник» ежедневно принимал более 30 человек. Также выросло число звонков специалистам учреждения. В целом бездомных, нуждающихся в помощи, увеличилось на 30%.
Напомним, что «Родник» — это единственное в городе учреждение, где бездомным не только предоставляют временный ночлег и горячее питание, но и оказывают первую доврачебную помощь. Кроме того, специалисты оказывают людям бесплатную юридическую и психологическую помощь.
При наличии необходимых документов, специалисты городского центра оформят нуждающихся в отделение «Социальная гостиница». Здесь временно и на бесплатных условиях могут проживать люди пожилого возраста, инвалиды и семьи, признанные нуждающимися в социальном обслуживании. Если документов нет, то центр окажет содействие в их восстановлении.