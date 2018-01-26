В Красноярске бездомные из-за морозов стали чаще обращаться за помощью

В Красноярске лица без определенного места жительства из-за морозов стали чаще обращаться за помощью.

Так, центр социального обслуживания населения «Родник» ежедневно принимал более 30 человек. Также выросло число звонков специалистам учреждения. В целом бездомных, нуждающихся в помощи, увеличилось на 30%.

Напомним, что «Родник» — это единственное в городе учреждение, где бездомным не только предоставляют временный ночлег и горячее питание, но и оказывают первую доврачебную помощь. Кроме того, специалисты оказывают людям бесплатную юридическую и психологическую помощь.