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08:53 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске бездомные из-за морозов стали чаще обращаться за помощью

В отделение ночного пребывания ежедневно приходят более 30 человек.

В Красноярске лица без определенного места жительства из-за морозов стали чаще обращаться за помощью.

Так, центр социального обслуживания населения «Родник» ежедневно принимал более 30 человек. Также выросло число звонков специалистам учреждения. В целом бездомных, нуждающихся в помощи, увеличилось на 30%.

Напомним, что «Родник» — это единственное в городе учреждение, где бездомным не только предоставляют временный ночлег и горячее питание, но и оказывают первую доврачебную помощь. Кроме того, специалисты оказывают людям бесплатную юридическую и психологическую помощь.

При наличии необходимых документов, специалисты городского центра оформят нуждающихся в отделение «Социальная гостиница». Здесь временно и на бесплатных условиях могут проживать люди пожилого возраста, инвалиды и семьи, признанные нуждающимися в социальном обслуживании. Если документов нет, то центр окажет содействие в их восстановлении.

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