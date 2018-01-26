В центре Омска снова залило дорогу

Уже вторая крупная коммунальная авария с начала года произошла в центре Омска. Улицу Омскую затопило из-за провравшейся трубы. По словам очевидцев ручей бежал прямо по проезжей части от улицы Богдана Хмельницкого в сторону улицы Жукова.

На записи, выложенной в паблике «ЧП Омск», видео, что по залитой водой дороге приходится пробираться не только машинам, но и пешеходам. Огромная лужа разлилась прямо перед пешеходным переходом. И спешащие на работу люди вынуждены несмотря на 30-градусный мороз наступать прямо в воду и мочить обувь.

Как рассказывают местные жители, трубы в этом месте меняли все лето и сейчас, зимой, они прорвались именно в том месте, где их чинили.

— В соседних домах нет воды, но дорогу посыпали песком, прошла машина, — пишет одна из подписчиц группы в комментариях.