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08:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Омска снова залило дорогу

Это произошло из-за прорыва трубы.

Уже вторая крупная коммунальная авария с начала года произошла в центре Омска. Улицу Омскую затопило из-за провравшейся трубы. По словам очевидцев ручей бежал прямо по проезжей части от улицы Богдана Хмельницкого в сторону улицы Жукова.

На записи, выложенной в паблике «ЧП Омск», видео, что по залитой водой дороге приходится пробираться не только машинам, но и пешеходам. Огромная лужа разлилась прямо перед пешеходным переходом. И спешащие на работу люди вынуждены несмотря на 30-градусный мороз наступать прямо в воду и мочить обувь.

Как рассказывают местные жители, трубы в этом месте меняли все лето и сейчас, зимой, они прорвались именно в том месте, где их чинили.

— В соседних домах нет воды, но дорогу посыпали песком, прошла машина, — пишет одна из подписчиц группы в комментариях.

Тем временем, в мэрии сообщили о том, что аварию удалось оперативно ликвидировать.

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