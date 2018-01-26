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08:58 (мск), источник: Zakon.kz

Водитель микроавтобуса с пассажирами пытался скрыться от полицейских

Водителя привлекут к административной ответственности.

Источник: Zakon.kz

Как сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области, водитель автобуса, не подчинившись законным требованиям полицейских, в лютый мороз подверг опасности своих пассажиров, передает Zakon.kz.

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В эти морозные зимние дни движение по всем направлениям автодорог области закрыто и, в первую очередь, для пассажирских и дизельных транспортных средств. На всех выездах из населенных пунктов выставлены полицейские посты.

Только за прошедшую ночь сотрудниками отдела внутренних дел Железинского района на автодороге «Омск-Павлодар» остановлены четыре большегрузных дизельных транспортных средства и четыре автобуса с пассажирами. Всем было предложено проехать в пункты обогрева с. Железинка.

«Однако, водитель микроавтобуса, в салоне которого находились 12 пассажиров, проигнорировав законные требования сотрудников полиции, якобы разворачиваясь на парковку, объехав пост, самовольно продолжил движение в направлении Павлодара, и подверг людей опасности. Водитель не отреагировал на световые и звуковые сигналы автопатруля полиции, выехавшего вслед за ним», — сообщили в полиции.

После неоднократных требований полицейских, проехав более 10 километров, микроавтобус был остановлен и сопровожден в с. Теренколь Качирского района.

За невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства водитель привлечен в административной ответственности по ст. 613 КРКоАП.

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