Лобовое ДТП в Минске: пострадал водитель «Жигулей»
Следователи просят граждан, которые стали очевидцами аварии, обратиться в ГАИ или УСК по Минску.
Следователи просят граждан, которые стали очевидцами аварии, обратиться в ГАИ или УСК по Минску.
МИНСК, 26 янв — Sputnik. Водитель легкового автомобиля ВАЗ получил травмы и был доставлен в больницу в результате ДТП в Минске, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла около 05:45 в пятницу 26 января на мосту на улице Железнодорожной.
«Водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Peugeot», — сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что 25-летний мужчина, который находился за рулем «Жигулей», был доставлен в больницу скорой помощи.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, а также
Следователи просят граждан, которые стали очевидцами аварии, обратиться в ГАИ или УСК по Минску.