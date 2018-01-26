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09:04 (мск), источник: Sputnik.by

Лобовое ДТП в Минске: пострадал водитель «Жигулей»

Следователи просят граждан, которые стали очевидцами аварии, обратиться в ГАИ или УСК по Минску.

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Водитель легкового автомобиля ВАЗ получил травмы и был доставлен в больницу в результате ДТП в Минске, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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Авария произошла около 05:45 в пятницу 26 января на мосту на улице Железнодорожной.

«Водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Peugeot», — сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что 25-летний мужчина, который находился за рулем «Жигулей», был доставлен в больницу скорой помощи.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, а также следственно-оперативная группа и эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз.

Следователи просят граждан, которые стали очевидцами аварии, обратиться в ГАИ или УСК по Минску.

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