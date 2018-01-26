В Екатеринбурге задержали экстремиста-оппозиционера из Таджикистана

Мужчину 36 лет задержали на железнодорожном вокзале уральской столицы в середине декабря. Он находится в международном розыске за публичные призывы к экстремизму через Интернет.

Согласно материалам экстрадиционной проверки, мужчина добавил на своей странице в «Одноклассниках» и лайкнул фото и видео организаций, признанных экстремистскими.

«Кроме того, обвиняемый через сеть Интернет призывал к незаконному митингу по защите своих прав. Чтобы избежать наказания, обвиняемый скрылся от суда на территории Российской Федерации», — уточняет прокуратура.