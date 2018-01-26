Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
В Дагестане 42-летняя женщина родила девочку весом более шести кг
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Поклонники уверены, что Стефания Маликова увеличила губы
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Фуркад высказался по поводу отстранения Шипулина от Олимпиады
Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Эмма Лавринович назвала причину смерти Людмилы Сенчиной
Ищенко: Украинцы хотят открытого конфликта с РФ
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
Девочка-студентка: Ольга Бузова позирует в дерзком розовом мини
Британцы: «Если будет война, мы поддержим Путина и его армию»
Война в Йемене: Новейшие «Абрамсы» горят чаще Т-34
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
09:29 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге задержали экстремиста-оппозиционера из Таджикистана

В Екатеринбурге решается вопрос об экстрадиции гражданина Таджикистана, который призывал к незаконному митингу на родине, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Мужчину 36 лет задержали на железнодорожном вокзале уральской столицы в середине декабря. Он находится в международном розыске за публичные призывы к экстремизму через Интернет.

Согласно материалам экстрадиционной проверки, мужчина добавил на своей странице в «Одноклассниках» и лайкнул фото и видео организаций, признанных экстремистскими.

«Кроме того, обвиняемый через сеть Интернет призывал к незаконному митингу по защите своих прав. Чтобы избежать наказания, обвиняемый скрылся от суда на территории Российской Федерации», — уточняет прокуратура.

Сейчас мигрант находится под стражей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В минобороны Британии заявили, что Россия готовится к атаке
Сырые и опасные. Какие продукты могут заразить вас паразитами
Два российских спортсмена были отстранены МОК по ошибке
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
Медсестры выбросили больного на улицу в Сочи (видео)
Министр экономики потерял сон из-за мыслей о жизни россиян
Нас не ждут: знаменитые места, куда закрывают доступ туристам
Спорт
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018 В список вошли 169 спортсменов
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
В Самаре рассказали о состоянии принесшего в школу оружие подростка Правоохранительные органы проводят проверку.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь