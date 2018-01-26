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17:39 (мск), источник: РИА Крым

За сутки из-за гололеда переломы получили около 30 симферопольцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Симферополе в результате гололеда травмированы 26 человек. Об этом РИА Новости Крым сообщил главный внештатный специалист травматолог-ортопед министерства здравоохранения РК, начальник Республиканского травматологического центра Юрий Дорофеев.

Источник: РИА "Новости"

«За истекшие сутки к нам обратились 140 человек, из них 26 человек с переломами вследствие гололеда. Из них госпитализированы трое», — рассказал он.

Кроме того, добавил врач, в горбольницу № 6, при которой работает центр, были направлены 6 пострадавших в результате ДТП. «Из них один отправлен на амбулаторное лечение, остальные госпитализированы и находятся в отделениях нейрохирургии, травматологии и реанимации», — отметил Дорофеев.

В начале января снегопады и похолодание привели к гололеду, в том числе на дорогах Симферополя. Сложные погодные условия стали причиной различных ДТП, транспортных заторов на дорогах и обрывов электропроводов.

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