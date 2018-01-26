За сутки из-за гололеда переломы получили около 30 симферопольцев

Источник: РИА "Новости"

«За истекшие сутки к нам обратились 140 человек, из них 26 человек с переломами вследствие гололеда. Из них госпитализированы трое», — рассказал он.

Кроме того, добавил врач, в горбольницу № 6, при которой работает центр, были направлены 6 пострадавших в результате ДТП. «Из них один отправлен на амбулаторное лечение, остальные госпитализированы и находятся в отделениях нейрохирургии, травматологии и реанимации», — отметил Дорофеев.