Пожар на рынке «Привоз» в Симферополе: горел павильон
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. В Симферополе горел павильон на рынке «Привоз» в районе Москольца. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. В Симферополе горел павильон на рынке «Привоз» в районе Москольца. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.
Загорание тента над одной из торговых точек произошло в пятницу утром. Сначала люди пытались потушить огонь своими силами, однако пламя быстро охватило весь навес. Также огонь охватил ящики для фруктов и овощей.
В результате происшествия никто не пострадал.