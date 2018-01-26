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17:30 (мск), источник: РИА Крым

Пожар на рынке «Привоз» в Симферополе: горел павильон

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. В Симферополе горел павильон на рынке «Привоз» в районе Москольца. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.

Загорание тента над одной из торговых точек произошло в пятницу утром. Сначала люди пытались потушить огонь своими силами, однако пламя быстро охватило весь навес. Также огонь охватил ящики для фруктов и овощей.

В результате происшествия никто не пострадал.

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