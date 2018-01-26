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17:38 (мск), источник: Новый Калининград

Гендиректор фирмы в Калининграде «сэкономил» на налогах почти на 33,5 млн

Следственными органами регионального управления СК возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Источник: Новый Калининград

42-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), сообщила пресс-служба СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов прокурорской проверки. По версии следствия, с 1 апреля 2015 по 28 марта 2016 гг. подозреваемый, являясь гендиректором строительной компании, с целью уклонения от уплаты налогов создал формальный документооборот по сделкам с рядом фирм, включив впоследствии ложные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий руководитель организации уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 33,4 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также на возмещение причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

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