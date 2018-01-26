Гендиректор фирмы в Калининграде «сэкономил» на налогах почти на 33,5 млн

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов прокурорской проверки. По версии следствия, с 1 апреля 2015 по 28 марта 2016 гг. подозреваемый, являясь гендиректором строительной компании, с целью уклонения от уплаты налогов создал формальный документооборот по сделкам с рядом фирм, включив впоследствии ложные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий руководитель организации уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 33,4 млн рублей.