В Сочи водитель иномарки на большой скорости влетел в дорожное ограждение
В ночь на 26 января вблизи тоннеля в Хостинском районе иномарка на полной скорости влетела в дорожное ограждение.
В ночь на 26 января вблизи тоннеля в Хостинском районе иномарка на полной скорости влетела в дорожное ограждение.
По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Nissan разогнался до предельной скорости и врезался в металлическое ограждение на дороге.
— Деталь от отбойника попала в Mitsubishi, который ехал по встречке, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в
Водитель виновной в аварии машины был пристегнут ремнями безопасности. В ДТП никто не пострадал.
Сейчас точные обстоятельства случившегося устанавливаются.