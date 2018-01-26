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17:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи водитель иномарки на большой скорости влетел в дорожное ограждение

В ночь на 26 января вблизи тоннеля в Хостинском районе иномарка на полной скорости влетела в дорожное ограждение.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Nissan разогнался до предельной скорости и врезался в металлическое ограждение на дороге.

— Деталь от отбойника попала в Mitsubishi, который ехал по встречке, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе УВД Сочи.

Водитель виновной в аварии машины был пристегнут ремнями безопасности. В ДТП никто не пострадал.

Сейчас точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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