Организатор казанской ячейки «Хизб-ут Тахрир» получил 17 лет колонии

Подсудимый Амир Хакимуллин признан виновным по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.

Рассмотрение дела проходило в здании Казанского военного гарнизонного суда. Гособвинение просило суд назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

А. Хакимуллин был задержан в марте 2016 года. Осужденный с февраля 2014 по март 2016 года организовал и руководил деятельностью казанской ячейки «Хизб ут-Тахрир», а также с целью увеличения численности участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Татарстане занимался подбором и вербовкой новых лиц среди верующих Казани.