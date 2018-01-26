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17:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Пожарный из Ростовской области спас тонущую первоклассницу

В Ростовской области начальник 66-ой пожарной части Юрий Шиколенко спас первоклассницу, которая провалилась под лед на реке Быстрой, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Юрий Шиколенко рыбачил на реке Быстрой. Внезапно он услышал крики, осмотревшись, увидел, что на противоположной стороне реки, в районе пляжа поселка Быстрогорский Тацинского района, в проруби тонет человек.

Юрий Шиколенко принял решение самостоятельно спасать утопающую, до которой было около 15 метров. Используя палку, как опору на достаточно тонком льду, Юрий Алексеевич пополз к полынье. Девочке удалось схватиться за палку, перехватив ее руку, пожарный вытащил ребенка из полыньи и вынес на берег. После этого Шиколенко на руках отнес девочку в больницу.

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