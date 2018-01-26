Пожарный из Ростовской области спас тонущую первоклассницу
В Ростовской области начальник 66-ой пожарной части Юрий Шиколенко спас первоклассницу, которая провалилась под лед на реке Быстрой, об этом сообщает
В Ростовской области начальник 66-ой пожарной части Юрий Шиколенко спас первоклассницу, которая провалилась под лед на реке Быстрой, об этом сообщает
Юрий Шиколенко рыбачил на реке Быстрой. Внезапно он услышал крики, осмотревшись, увидел, что на противоположной стороне реки, в районе пляжа поселка Быстрогорский Тацинского района, в проруби тонет человек.
Юрий Шиколенко принял решение самостоятельно спасать утопающую, до которой было около 15 метров. Используя палку, как опору на достаточно тонком льду, Юрий Алексеевич пополз к полынье. Девочке удалось схватиться за палку, перехватив ее руку, пожарный вытащил ребенка из полыньи и вынес на берег. После этого Шиколенко на руках отнес девочку в больницу.