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17:23 (мск), источник: РИА Крым

Полицейские в Севастополе получили условные сроки за избиение задержанного

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. Балаклавский районный суд вынес приговор в отношении сотрудников полиции, которые избили незаконно задержанного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, оперуполномоченный и участковый инспектор отдела уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя признаны виновными в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств.

Следственным отделом по Балаклавскому району установлено, что вечером 14 декабря 2014 года в селе Терновка Балаклавского района между двумя мужчинами завязался словесный конфликт.

«Чтобы не допустить более тяжелых последствий, один из них вызвал сотрудников полиции. Когда стражи порядка прибыли, мужчина высказал претензии, что наряд слишком долго ехал. На что стражи порядка, применив в отношении местного жителя силу, без каких-либо законных оснований и объяснений надели на него наручники и произвели незаконное задержание. Затем вместе с участковым уполномоченным мужчину поместили в служебный автомобиль и доставили в отдел полиции, где избили и удерживали в течение нескольких часов», — говорится в сообщении.

После этого участковый уполномоченный, высказывая угрозы, заставил сельчанина подписать документы. Уже поздней ночью мужчину вывели из здания полиции, вернув ему незаконно изъятые вещи.

Суд приговорил каждого виновного к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также они лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года. Решением Севастопольского городского суда приговор вступил в законную силу.

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