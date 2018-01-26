В Калининграде на ул. Согласия в мужчину выстрелили из травматического пистолета
В Калининграде на ул. Согласия в мужчину выстрелили из травматического пистолета. Об этом «Клопс» сообщили в экстренных службах региона.
В Калининграде на ул. Согласия в мужчину выстрелили из травматического пистолета. Об этом «Клопс» сообщили в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл в районе дома 50а на ул. Согласия. В 36-летнего мужчину выстрелили из травматического оружия. Пострадавшего доставили в БСМП с огнестрельным ранением левого бедра. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства происшествия уточняются, в УМВД по Калининградской области не смогли оперативно прокомментировать информацию.