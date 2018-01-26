В Шереметьево задержан ударивший стюардессу пассажир бизнес-класса

Пассажир бизнес-класса грубо нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания и создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. Кроме того, он ударил бортпроводницу в область лица. Ирина Волк Официальный представитель МВД

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Она уточнила, что инцидент произошел на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Нью-Йорк, но не уточнила, когда именно.

По ее словам, в аэропорту в отношении 38-летнего жителя Москвы было возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях.