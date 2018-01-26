Ростовчанина подозревают в интернет-мошенничестве
26-летний житель
26-летний житель
Как выяснили правоохранители, подозреваемый разместил в интернете объявление о продаже торгового павильона.
Заинтересовавшаяся предложением жительница Волгодонска связалась с ростовчанином, договорилась о приобретении торговой точки и перевела на его счет около 60 тыс. рублей.
Получив деньги, подозреваемый перестал выходить на связь.
В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК ФР (мошенничество).