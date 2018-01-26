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17:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчанина подозревают в интернет-мошенничестве

26-летний житель Ростова-на-Дону подозревается в интернет-мошенничестве, сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый разместил в интернете объявление о продаже торгового павильона.

Заинтересовавшаяся предложением жительница Волгодонска связалась с ростовчанином, договорилась о приобретении торговой точки и перевела на его счет около 60 тыс. рублей.

Получив деньги, подозреваемый перестал выходить на связь.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК ФР (мошенничество).

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