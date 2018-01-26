Ростовчанина подозревают в интернет-мошенничестве

Как выяснили правоохранители, подозреваемый разместил в интернете объявление о продаже торгового павильона.

Заинтересовавшаяся предложением жительница Волгодонска связалась с ростовчанином, договорилась о приобретении торговой точки и перевела на его счет около 60 тыс. рублей.

Получив деньги, подозреваемый перестал выходить на связь.