В Сочи, где медсестры бросили пациента на улице, возбудили уголовное дело

Источник: РИА Новости

Ранее на одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором две медсестры высадили из кресла-каталки пациента прямо на улице и ушли. Очевидцы утверждали, что инцидент произошел в районе городской больницы Сочи № 4. По данному факту прокуратура, СУСК и местный Росздравнадзор организовали проверку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VeILyk_kDDY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СК РФ по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, рано утром в четверг мужчина поступил в городскую больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также с интоксикацией организма. Как отмечает СУСК, во второй половине дня пациент без оказания необходимой помощи был вывезен на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения сестрой-хозяйкой и санитаркой и оставлен на тротуаре у гаражей в состоянии, опасном для жизни и здоровья. Очевидцы вызвали для него медицинскую бригаду, по приезде которой мужчину снова госпитализировали.

В рамках расследования уголовного дела следователь изучит и проанализирует действия как медперсонала, так и врачей, добавили в следственном управлении.