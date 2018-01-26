Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Ведущая «Первого канала» станет мамой в третий раз
Какую тайну скрывал Олег Янковский до конца жизни
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
Что-то пошло не такПользователи твиттера нашли на снимках для обложки Vanity Fair три ноги у Риз Уизерспун и три руки у Опры Уинфри
Власти Индии объявили награду за голову болливудской актрисы
Бузова отреагировала на ситуацию в самолете - СМИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Госдеп: Истребитель Су-30 — не самолет для борьбы с партизанами
ЕС требует РФ прекратить бойкот и выплатить долг
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Виктория Лопырева примерила «платье принцессы»
СМИ: 40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
СМИ: в РФ поведали о полномасштабной атаке Запада
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
2475-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
17:54 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи, где медсестры бросили пациента на улице, возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 26 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента в Сочи, где пациента на инвалидной коляске вывезли за пределы больницы и бросили на улице, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

Ранее на одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором две медсестры высадили из кресла-каталки пациента прямо на улице и ушли. Очевидцы утверждали, что инцидент произошел в районе городской больницы Сочи № 4. По данному факту прокуратура, СУСК и местный Росздравнадзор организовали проверку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СК РФ по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, рано утром в четверг мужчина поступил в городскую больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также с интоксикацией организма. Как отмечает СУСК, во второй половине дня пациент без оказания необходимой помощи был вывезен на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения сестрой-хозяйкой и санитаркой и оставлен на тротуаре у гаражей в состоянии, опасном для жизни и здоровья. Очевидцы вызвали для него медицинскую бригаду, по приезде которой мужчину снова госпитализировали.

В рамках расследования уголовного дела следователь изучит и проанализирует действия как медперсонала, так и врачей, добавили в следственном управлении.

Как заявили в четверг в управлении здравоохранения администрации Сочи, по версии медсестер, пациент, поступивший в состоянии сильного наркотического опьянения, потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения, якобы на улице его ждет друг. Санитарки вывезли пациента на кресле с территории больницы на улицу и там оставили, добавили в управлении. По данному факту проводится служебная проверка в отношении заведующей отделением, медсестры будут уволены, отмечали в управлении здравоохранения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Источник назвал главную тему конгресса по Сирии в Сочи
В Сочи уволенная санитарка рассказала, зачем оставила пациента на улице
Трамп рассказал, сколько США стоили операции на Ближнем Востоке
Пассажир ударил стюардессу на рейсе Москва-Нью-Йорк
Костин сравнил включение в санкционные списки США со смертью
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
«Подмышки я давно не брею»: чем живут российские феминистки
Россиянке отказали в выдаче маткапитала из-за буквы с точками
Нас не ждут: знаменитые места, куда закрывают доступ туристам
Спорт
Кто сыграет за российскую хоккейную команду на Олимпиаде-2018 В Южную Корею сборная России по хоккею традиционно поедет с одной задачей - побеждать, пускай и под олимпийским флагом
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото) Актриса появилась на публике в просторном наряде.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь