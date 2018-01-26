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17:42 (мск), источник: Вести - Калининград

В результате взрыва бытового газа в Черняховске два человека получили ожоги

Органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в одном из домов на улице Куйбышева в городе Черняховске.

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 26 января 2018 года. По предварительным данным, на первом этаже двухквартирного дома произошел хлопок бытового газа, в результате чего находившиеся в квартире 84-летняя женщина и 58-летний мужчина получили термические ожоги, с которыми госпитализированы в лечебное учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черняховского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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