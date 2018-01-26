В результате взрыва бытового газа в Черняховске два человека получили ожоги

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 26 января 2018 года. По предварительным данным, на первом этаже двухквартирного дома произошел хлопок бытового газа, в результате чего находившиеся в квартире 84-летняя женщина и 58-летний мужчина получили термические ожоги, с которыми госпитализированы в лечебное учреждение.