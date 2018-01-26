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17:45 (мск), источник: Интерфакс

Экс-глава Татфондбанка Мусин признался в инкриминируемых преступлениях

26 января. Interfax-Russia.ru — Экс-руководителю Татфондбанка Роберту Мусину, ставшего фигурантом уголовного дела после краха банка, предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений, он признал свою вину.

«По 4 эпизодам преступной деятельности предъявлено обвинение, вина признана в полном объёме Мусиным», — сообщил в Приволжском районном суде представитель следствия, оглашая ходатайство о смягчении меры пресечения для него.

Как сообщалось ранее, в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка Р. Мусина было заведено несколько уголовных дел: по ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), п. «а» ч.4 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

Ущерб от действий Р. Мусина, по данным следствия, превысил 50 млрд рублей.

Банк России 3 марта 2017 года отозвал лицензию у Татфондбанка, 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом.

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