Экс-глава Татфондбанка Мусин признался в инкриминируемых преступлениях

«По 4 эпизодам преступной деятельности предъявлено обвинение, вина признана в полном объёме Мусиным», — сообщил в Приволжском районном суде представитель следствия, оглашая ходатайство о смягчении меры пресечения для него.

Как сообщалось ранее, в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка Р. Мусина было заведено несколько уголовных дел: по ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), п. «а» ч.4 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.