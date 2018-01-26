У экс-главы исполкома Тукаевского района Расима Асылгараева прошли обыски

По версии следствия, в период с 2008 по 2015 года неустановленные лица исполкома Тукаевского района передали участок с тремя водными объектами набережночелнинской фирме. Речь идет об участке, расположенном в Малошильнинском поселении, который принадлежал землям водного фонда. После этого они перевели его в категорию земель промышленности и, разделив на три участка с новыми кадастровыми номерами, передали в аренду.