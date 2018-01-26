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18:09 (мск), источник: АиФ Казань

У экс-главы исполкома Тукаевского района Расима Асылгараева прошли обыски

Следователи провели обыски у бывшего главы исполкома Тукаевского района Расима Асылгараева в рамках расследования дела о переводе участка водного фонда в категорию земель промышленности, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По результатам доследственной проверки 24 января было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий).

По версии следствия, в период с 2008 по 2015 года неустановленные лица исполкома Тукаевского района передали участок с тремя водными объектами набережночелнинской фирме. Речь идет об участке, расположенном в Малошильнинском поселении, который принадлежал землям водного фонда. После этого они перевели его в категорию земель промышленности и, разделив на три участка с новыми кадастровыми номерами, передали в аренду.

Следует отметить, что Расим Асылгараев не является фигурантом уголовного дела.

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