В Волгограде судят следователя за подделку документов по уголовным делам

В июне 2017-го этот следователь вел дело одного из волгоградцев, которого обвиняли в крупном сбыте наркотиков. Но каким-то образом правоохранитель умудрился потерять протоколы допроса главного фигуранта и свидетеля, а также протоколы очной ставки и проверки показаний на месте. Вместо них он составил свои фиктивные протоколы, сам подписал их за свидетелей и в таком виде направил в прокуратуру. Но именно там нашли серьезные нарушения уголовно-процессуального законодательства и вернули дело на расследование, а заодно инициировали проверку по фальсификации доказательств.