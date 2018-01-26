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18:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде судят следователя за подделку документов по уголовным делам

В Волгограде на скамье подсудимых оказался 28-летний и теперь уже бывший следователь отделения по расследованию преступлений оборота наркотиков и оружия УМВД по Волгограду. Его обвиняют в подделке подписей и документов по уголовным делам.

В июне 2017-го этот следователь вел дело одного из волгоградцев, которого обвиняли в крупном сбыте наркотиков. Но каким-то образом правоохранитель умудрился потерять протоколы допроса главного фигуранта и свидетеля, а также протоколы очной ставки и проверки показаний на месте. Вместо них он составил свои фиктивные протоколы, сам подписал их за свидетелей и в таком виде направил в прокуратуру. Но именно там нашли серьезные нарушения уголовно-процессуального законодательства и вернули дело на расследование, а заодно инициировали проверку по фальсификации доказательств.

В ходе проверки сотрудники СУ СК РФ по региону выявили еще один поддельный протокол допроса свидетелей по делу о сбыте наркотиков.

Так следователь сам стал фигурантом уголовного дела.

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