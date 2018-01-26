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26 января, источник: ИА Башинформ

На территории Башкирии разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. На территории Башкирии разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении. Его зовут Якупов Ильгиз Фирдависович, дата рождения: 26 марта 1983. Об этом сообщает Следком по РБ.

Источник: Башинформ

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления подозревается житель Нефтеюганска Якупов Ильгиз Фирдависович, 1983 года рождения, который объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, вечером 2 сентября 2017 года подозреваемый при совместном распитии спиртного нанес своей сожительнице множественные телесные повреждения, от которых женщина скончалась. Подозреваемый скрылся с места преступления. По имеющейся информации мужчина может находиться в Республике Башкортостан.

В случае, если что-либо известно о местонахождении Якупова Ильгиза Фирдависовича, просят сообщить в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел по номеру телефона: 8 (3463) 23−06−67, 8−909−041−36−16. Конфиденциальность гарантируется.

Телефон: Нефтеюганский межрайонный следственный отдел по номеру телефона: 8 (3463) 23−06−67, 8−909−041−36−16 или по телефону доверия СУ СК России по РБ: 8 (347) 251−62−51.

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