В Пермском крае сгорел дом многодетной семьи с 14 детьми

В администрации Кунгурского района рассказали, что пожар в деревянном доме в посёлке Бымок начался в 12.45. В доме жила известная в Пермском крае и за его пределами семья Окуловых. Супруги много лет воспитывают приёмных детей. Когда началось возгорание, дети находились в школе, младший ребёнок в детском саду. Отец семейства был на работе. Его жена Светлана и её мать находились дома. Женщинам удалось выбраться из дома. Однако всё имущество семьи сгорело. Пожарным службам удалось спасти хозяйственные постройки, домашних животных, автотранспорт.