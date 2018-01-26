В Пермском крае сгорел дом многодетной семьи с 14 детьми
Погорельцы сейчас находятся у родственников.
Погорельцы сейчас находятся у родственников.
Многодетная семья из Кунгурского района, где воспитывают 14 детей, 13 из которых приёмные, лишилась дома.
В администрации Кунгурского района рассказали, что пожар в деревянном доме в посёлке Бымок начался в 12.45. В доме жила известная в Пермском крае и за его пределами семья Окуловых. Супруги много лет воспитывают приёмных детей. Когда началось возгорание, дети находились в школе, младший ребёнок в детском саду. Отец семейства был на работе. Его жена Светлана и её мать находились дома. Женщинам удалось выбраться из дома. Однако всё имущество семьи сгорело. Пожарным службам удалось спасти хозяйственные постройки, домашних животных, автотранспорт.
В администрации Кунгурского муниципального района прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В её работе приняла участие уполномоченный по правам ребенка Светлана Денисова, представители Минсоцразвития, МЧС, полиции.
«Погорельцы сейчас находятся у родственников. Органы местного самоуправления решают вопрос о предоставлении семье временного жилья. Членам семьи оказали помощь психологи. Территориальное управление Министерства социального развития передало семье продукты питания и предметы личной гигиены. Выделена материальная помощь в размере 115 тысяч рублей», — рассказали в Минсоцразвития Пермского края.
Местная администрация поможет в приобретении бытовой техники, выделению древесины для восстановления дома, а также в разборе сгоревшего дома. Органы опеки окажут помощь в восстановлении сгоревших документов.