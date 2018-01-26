Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Телепузиков» упал на улице и замерз насмерть
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Игры для уставшей мамы
Живые куклы: что делают с собой фанаты пластики
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Россияне ответили на ультиматум МОК - СМИ
Новая российская пуля удивила американцев - СМИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Госдеп: Истребитель Су-30 — не самолет для борьбы с партизанами
ЕС требует РФ прекратить бойкот и выплатить долг
Бондарчук и Андреева впервые за долгое время вышли в свет
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
СМИ: 40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
СМИ: в РФ поведали о полномасштабной атаке Запада
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
26 января, источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае сгорел дом многодетной семьи с 14 детьми

Погорельцы сейчас находятся у родственников.

Многодетная семья из Кунгурского района, где воспитывают 14 детей, 13 из которых приёмные, лишилась дома.

В администрации Кунгурского района рассказали, что пожар в деревянном доме в посёлке Бымок начался в 12.45. В доме жила известная в Пермском крае и за его пределами семья Окуловых. Супруги много лет воспитывают приёмных детей. Когда началось возгорание, дети находились в школе, младший ребёнок в детском саду. Отец семейства был на работе. Его жена Светлана и её мать находились дома. Женщинам удалось выбраться из дома. Однако всё имущество семьи сгорело. Пожарным службам удалось спасти хозяйственные постройки, домашних животных, автотранспорт.

В администрации Кунгурского муниципального района прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В её работе приняла участие уполномоченный по правам ребенка Светлана Денисова, представители Минсоцразвития, МЧС, полиции.

«Погорельцы сейчас находятся у родственников. Органы местного самоуправления решают вопрос о предоставлении семье временного жилья. Членам семьи оказали помощь психологи. Территориальное управление Министерства социального развития передало семье продукты питания и предметы личной гигиены. Выделена материальная помощь в размере 115 тысяч рублей», — рассказали в Минсоцразвития Пермского края.

Местная администрация поможет в приобретении бытовой техники, выделению древесины для восстановления дома, а также в разборе сгоревшего дома. Органы опеки окажут помощь в восстановлении сгоревших документов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Чем опасна вода из природных родников?
МИД прокомментировал введение новых санкций со стороны США
Россельхознадзор грозит компании PepsiCo уголовным делом
Пассажир ударил стюардессу на рейсе Москва-Нью-Йорк
Быстрыкин объяснил нападения в российских школах
Костин сравнил включение в санкционные списки США со смертью
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
«Подмышки я давно не брею»: чем живут российские феминистки
Спорт
«Валенсия» и «Реал» едут с приветом из начала 2000-х Главные матчи грядущих выходных
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь