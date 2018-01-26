Андрей Сергеев прокомментировал обыски в ГУ МВД

Следствие полагает, он мог быть посредником в даче взятки в особо крупном размере. Два миллиона рублей предназначались сотруднику отдела по борьбе с налоговыми преступлениями — за прекращение уголовного дела против бизнесмена, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По некоторым данным, все это связано с историей о том, как собственник гранитных, мраморных карьеров и заводов по резке камня в Сосновском районе и Верхнем Уфалее уклонялся от налогов и обналичивал деньги. Следственный комитет и прокуратура сегодня сообщили, «полицейский, который может быть причастен к преступлению, устанавливается». В региональном главке между тем заявили: здесь знают, о ком речь.

«Указанный сотрудник не является подозреваемым и обвиняемым по делу. В данной ситуации еще до возбуждения уголовного дела им был подан рапорт о попытке его склонения к коррупционным действиям», — информирует Андрей Сергеев, начальник ГУ МВД по Челябинской области.