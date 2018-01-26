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26 января, источник: Noi.md

В Румынии пропали женщина из Молдовы, ее дочь и внучка

Четырехлетняя девочка, ее мать и бабушка объявлены в розыск после того, как ушли из дома и не вернулись. Полиция разыскивает их, в последний раз их видели в городе Долхаска Сучавского уезда.

Источник: Noi.md

Полицейские разыскивают Веру Аиоаней (25 лет) из города Долхаска Сучавского уезда, Александру-Марию Аиоаней (4 лет) из того же города и Елену Бэлан (49 лет), проживающую в Молдове, которые 17 января 2018 года, около 07:00 уехали из Долхаски и пропали.

Приметы Веры Аиоаней: рост 1,60 метра, атлетического телосложения, глаза голубые, волосы светлые, до плеч, лицо овальное, брови круглые, нос прямой. В день отъезда была одета в синюю куртку, черные обтягивающие джинсы, обута в черные кожаные ботинки со шнурками, при себе имела сумку светло-коричневого цвета (размер 40×30 см).

Приметы Александры Марии Аиовней: рост около 80 сантиметров, кожа светлая, волосы светлые, прямые, глаза голубые, одета в розовую куртку.

Приметы Елены Бэлан: рост около 1,70 метра, крупного телосложения, лицо овальное, шатенка, волосы короткие, говорит с молдавским акцентом, носит очки, была одета в темно-синюю куртку, темные брюки и черные сапоги до колена. Если у вас есть информация об этих людях, сообщите об этом в полицию по номеру 112, или обратитесь в ближайший полицейский участок.

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