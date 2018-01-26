В Румынии пропали женщина из Молдовы, ее дочь и внучка
Четырехлетняя девочка, ее мать и бабушка объявлены в розыск после того, как ушли из дома и не вернулись. Полиция разыскивает их, в последний раз их видели в городе Долхаска Сучавского уезда.
Четырехлетняя девочка, ее мать и бабушка объявлены в розыск после того, как ушли из дома и не вернулись. Полиция разыскивает их, в последний раз их видели в городе Долхаска Сучавского уезда.
Полицейские разыскивают Веру Аиоаней (25 лет) из города Долхаска Сучавского уезда,
Приметы Веры Аиоаней: рост 1,60 метра, атлетического телосложения, глаза голубые, волосы светлые, до плеч, лицо овальное, брови круглые, нос прямой. В день отъезда была одета в синюю куртку, черные обтягивающие джинсы, обута в черные кожаные ботинки со шнурками, при себе имела сумку
Приметы Александры Марии Аиовней: рост около 80 сантиметров, кожа светлая, волосы светлые, прямые, глаза голубые, одета в розовую куртку.
Приметы Елены Бэлан: рост около 1,70 метра, крупного телосложения, лицо овальное, шатенка, волосы короткие, говорит с молдавским акцентом, носит очки, была одета в