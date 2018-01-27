Бастрыкин объяснил нападения в школах халатностью при обеспечении в них безопасности

Источник: РИА "Новости"

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«В ходе следствия по таким делам следует добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений в отношении детей и привлечения к ответственности за допущенные нарушения», — отметил председатель СК, выступая на совещании в Санкт-Петербурге.

Бастрыкин также считает, что необходимо дать оценку бездействию должностных лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в учебных заведениях.

«При отсутствии ответов на наши представления — немедленно направлять материалы прокурору для решения вопроса о возбуждении дисциплинарного или административного производства в отношении лиц, своевременно не принявших мер реагирования», — сказал председатель СК.