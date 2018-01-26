Прокуратура Татарии обжалует домашний арест экс-главы «Татфондбанка»
Ранее суд принял решение о переводе из СИЗО под домашний арест.
Ранее суд принял решение о переводе из СИЗО под домашний арест.
Прокуратура Татарии планирует обжаловать решение райсуда Казани о переводе
«Сегодняшнее судебное решение об изменении меры пресечения обвиняемому Мусину будет обжаловано прокуратурой республики в апелляционном порядке», — цитирует Галиева «Реальное время».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 января следствие обратилось с ходатайством о переводе Мусина из СИЗО под домашний арест в связи с тем, что обвиняемый сотрудничает со следствием. Также причиной послужило состояние здоровья бывшего банкира.
Мусин признал вину по четырем эпизодам. Ущерб оценивается в 24,5 млрд рублей. Эти эпизоды будут выделены в отдельное производство и рассмотрены в особом порядке.