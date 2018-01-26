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26 января, источник: ИА REGNUM

Прокуратура Татарии обжалует домашний арест экс-главы «Татфондбанка»

Ранее суд принял решение о переводе из СИЗО под домашний арест.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Татарии планирует обжаловать решение райсуда Казани о переводе экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина из СИЗО под домашний арест. Об этом заявил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

«Сегодняшнее судебное решение об изменении меры пресечения обвиняемому Мусину будет обжаловано прокуратурой республики в апелляционном порядке», — цитирует Галиева «Реальное время».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 января следствие обратилось с ходатайством о переводе Мусина из СИЗО под домашний арест в связи с тем, что обвиняемый сотрудничает со следствием. Также причиной послужило состояние здоровья бывшего банкира.

Мусин признал вину по четырем эпизодам. Ущерб оценивается в 24,5 млрд рублей. Эти эпизоды будут выделены в отдельное производство и рассмотрены в особом порядке.

Экс-глава «Татфондбанка» был задержан 3 марта 2017 года.

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