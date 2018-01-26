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26 января, источник: Newsroom24.ru

Сто литров бензина разлилось на дороге в Городецком районе

Происшествие случилось 26 января.

Сто литров бензина разлилось на дороге в Городецком районе 26 января, в пятницу.

Как сообщается на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы со ссылкой на информацию, поступившую из Центра управления в кризисных ситуациях, происшествие случилось в селе Безводном.

У бензовоза, перевозившего около 700 литров бензина в цистерне, рассчитанной на восемь тонн, сорвало внутреннюю заслонку. В результате топливо вылилось на дорогу и обочину.

Позднее бензин был смыт подъехавшими по вызову сотрудниками МЧС, а места розлива засыпаны песком дорожными рабочими.

По информации пресс-службы регионального Управления МЧС, всего на дороге оказалось около ста литров горючего.

Напомним, опрокинувшийся бензовоз разлил строительный антисептик на трассе Нижний Новгород — Киров.

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