Сто литров бензина разлилось на дороге в Городецком районе 26 января, в пятницу.

Как сообщается на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы со ссылкой на информацию, поступившую из Центра управления в кризисных ситуациях, происшествие случилось в селе Безводном.

У бензовоза, перевозившего около 700 литров бензина в цистерне, рассчитанной на восемь тонн, сорвало внутреннюю заслонку. В результате топливо вылилось на дорогу и обочину.

Позднее бензин был смыт подъехавшими по вызову сотрудниками МЧС, а места розлива засыпаны песком дорожными рабочими.

По информации пресс-службы регионального Управления МЧС, всего на дороге оказалось около ста литров горючего.