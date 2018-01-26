Сто литров бензина разлилось на дороге в Городецком районе
Происшествие случилось 26 января.
Происшествие случилось 26 января.
Сто литров бензина разлилось на дороге в Городецком районе 26 января, в пятницу.
Как сообщается на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы со ссылкой на информацию, поступившую из Центра управления в кризисных ситуациях, происшествие случилось в селе Безводном.
У бензовоза, перевозившего около 700 литров бензина в цистерне, рассчитанной на восемь тонн, сорвало внутреннюю заслонку. В результате топливо вылилось на дорогу и обочину.
Позднее бензин был смыт подъехавшими по вызову сотрудниками МЧС, а места розлива засыпаны песком дорожными рабочими.
По информации
Напомним, опрокинувшийся бензовоз разлил строительный антисептик на трассе Нижний Новгород — Киров.