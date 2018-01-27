Стена обрушилась на 8-летнего мальчика в Шымкенте

Происшествие случилось возле дома пострадавшего.

По словам родственников, мальчик играл во дворе дома. В это время на него обрушилась стена из шлакоблока. В результате чего у ребенка сломана нога, тяжелые травмы.

Читайте также Магазин загорелся Алматинской области

Он был немедленно госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

Как отметила пресс-секретарь Южно-Казахстанского областного управления здравоохранения Мира Сулейменова, состояние пострадавшего сейчас стабильно.

«Сначала ребенка доставили в отдел реанимации. Врач проводит лечение сломанной ноги. После проведения операции на ноге, его перевели в палату. Медицинские работники оценивают ситуацию как стабильную», — проинформировала пресс-секретарь управления здравоохранения.