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07:13 (мск), источник: Kazinform

Стена обрушилась на 8-летнего мальчика в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Стена упала на 8-летнего мальчика в Шымкенте. Получивший тяжелые травмы ученик третьего класса доставлен в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие случилось возле дома пострадавшего.

По словам родственников, мальчик играл во дворе дома. В это время на него обрушилась стена из шлакоблока. В результате чего у ребенка сломана нога, тяжелые травмы.

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Он был немедленно госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

Как отметила пресс-секретарь Южно-Казахстанского областного управления здравоохранения Мира Сулейменова, состояние пострадавшего сейчас стабильно.

«Сначала ребенка доставили в отдел реанимации. Врач проводит лечение сломанной ноги. После проведения операции на ноге, его перевели в палату. Медицинские работники оценивают ситуацию как стабильную», — проинформировала пресс-секретарь управления здравоохранения.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и департамента по чрезвычайным ситуациям для установления причины обрушения стены.

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