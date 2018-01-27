Стена обрушилась на 8-летнего мальчика в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Стена упала на 8-летнего мальчика в Шымкенте. Получивший тяжелые травмы ученик третьего класса доставлен в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Стена упала на 8-летнего мальчика в Шымкенте. Получивший тяжелые травмы ученик третьего класса доставлен в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Происшествие случилось возле дома пострадавшего.
По словам родственников, мальчик играл во дворе дома. В это время на него обрушилась стена из шлакоблока. В результате чего у ребенка сломана нога, тяжелые травмы.
Он был немедленно госпитализирован и находится под наблюдением врачей.
Как отметила
«Сначала ребенка доставили в отдел реанимации. Врач проводит лечение сломанной ноги. После проведения операции на ноге, его перевели в палату. Медицинские работники оценивают ситуацию как стабильную», — проинформировала
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и департамента по чрезвычайным ситуациям для установления причины обрушения стены.