Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
Игры для уставшей мамы
Пассажир бизнес-класса ударил стюардессу на рейсе Москва-Нью-Йорк
Мелания Трамп в пальто Dolce & Gabbana отправилась в музей
Что-то пошло не такПользователи твиттера нашли на снимках для обложки Vanity Fair три ноги у Риз Уизерспун и три руки у Опры Уинфри
Власти Индии объявили награду за голову болливудской актрисы
Бузова отреагировала на ситуацию в самолете - СМИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Госдеп: Истребитель Су-30 — не самолет для борьбы с партизанами
ЕС требует РФ прекратить бойкот и выплатить долг
Бондарчук и Андреева впервые за долгое время вышли в свет
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
СМИ: 40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
СМИ: в РФ поведали о полномасштабной атаке Запада
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
26 января, источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге потушили сильный пожар на рынке

Спасатели справились с сильным пожаром на екатеринбургском рынке: за пять часов они ликвидировали открытое горение. «Сейчас идет проливка и разбор сгоревших конструкций», — рапортует пресс-служба главка МЧС области.

Напомним, вечером загорелся один из павильонов рынка на Металлургов. В здании много торговых точек, и часть из них огнеборцы отстояли, несмотря на большую площадь пожара (650 квадратных метров).

«Для борьбы с пламенем были созданы три боевых участка. Пока одни спасатели тушили очаг пожара, другие работали на кровле здания и на защите другой части павильона от огня», — пояснили в свердловском МЧС.

Мешали работе сильное задымление, горючесть материалов и недостаточное давление в водопроводной сети (позднее эту проблему устранили).

«Пришлось работать на высоте. По периметру здания с помощью бензорезов спасатели вскрывали листы железа и тушили огонь и тлеющий утеплитель. Низкая температура воздуха и вода превращали железную кровлю в каток», — рассказывают спасатели.

В результате пожара никто не пострадал. Его причины выясняются.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Комиссар: "Интерфакс" был первым в СССР независимым новостным агентством
Премия "Золотой Орел": Как "Салют-7" признали фильмом года
МИД прокомментировал введение новых санкций со стороны США
Россельхознадзор грозит компании PepsiCo уголовным делом
Пассажир ударил стюардессу на рейсе Москва-Нью-Йорк
Быстрыкин объяснил нападения в российских школах
Костин сравнил включение в санкционные списки США со смертью
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
«Подмышки я давно не брею»: чем живут российские феминистки
Спорт
«Валенсия» и «Реал» едут с приветом из начала 2000-х Главные матчи грядущих выходных
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь