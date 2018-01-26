В Екатеринбурге потушили сильный пожар на рынке

Напомним, вечером загорелся один из павильонов рынка на Металлургов. В здании много торговых точек, и часть из них огнеборцы отстояли, несмотря на большую площадь пожара (650 квадратных метров).

«Для борьбы с пламенем были созданы три боевых участка. Пока одни спасатели тушили очаг пожара, другие работали на кровле здания и на защите другой части павильона от огня», — пояснили в свердловском МЧС.

Мешали работе сильное задымление, горючесть материалов и недостаточное давление в водопроводной сети (позднее эту проблему устранили).

«Пришлось работать на высоте. По периметру здания с помощью бензорезов спасатели вскрывали листы железа и тушили огонь и тлеющий утеплитель. Низкая температура воздуха и вода превращали железную кровлю в каток», — рассказывают спасатели.