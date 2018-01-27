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04:53 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС рассказали о поиске пропавшего в Японском море судна

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Поисковая группа обследовала свыше 10 тысяч квадратных километров в поисках пропавшего в Японском море судна «Восток», сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Утром 25 января рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек.

По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело. Судно «Восток» ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО «ДВ-Флот».

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«При поиске рыболовецкого судна обследовано более 10 тысяч квадратных километров, поиски продолжаются… Утром 27 января для проведения поисковых работ вылетели воздушные суда МЧС России и Минобороны. На борту авиасудов находятся спасатели с необходимым оборудованием и подготовкой», — говорится в сообщении.

Судно ищут 108 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС России — 44 человека и три единицы техники.

По данным МЧС, на телефон горячей линии 8 (423)239−99−99 уже поступило 376 обращений. Родственникам пропавших оказывают информационную поддержку и психологическую помощь.

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