В МЧС рассказали о поиске пропавшего в Японском море судна

Утром 25 января рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек.

По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело. Судно «Восток» ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО «ДВ-Флот».

«При поиске рыболовецкого судна обследовано более 10 тысяч квадратных километров, поиски продолжаются… Утром 27 января для проведения поисковых работ вылетели воздушные суда МЧС России и Минобороны. На борту авиасудов находятся спасатели с необходимым оборудованием и подготовкой», — говорится в сообщении.

Судно ищут 108 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС России — 44 человека и три единицы техники.