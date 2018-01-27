В Пермском крае в результате пожара погибли пять человек
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пять человек, среди которых трое детей, погибли во время пожара в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУСК РФ по Пермскому краю.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пять человек, среди которых трое детей, погибли во время пожара в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУСК РФ по Пермскому краю.
По данным следствия, ночью 27 января в частном жилом доме в поселке Ильинский произошел пожар.
«После его ликвидации были обнаружены обгоревшие останки пяти человек: предположительно, 37-летней женщины, 47-летнего мужчины и троих несовершеннолетних. По данному… возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после ликвидации горения, к работе на месте происшествия приступила группа
Следователи продолжают осмотр места происшествия, после чего будут назначены необходимые судебные экспертизы для установления личности погибших и полных обстоятельств их смерти, а также причины возникновения пожара.