В Пермском крае в результате пожара погибли пять человек

По данным следствия, ночью 27 января в частном жилом доме в поселке Ильинский произошел пожар.

«После его ликвидации были обнаружены обгоревшие останки пяти человек: предположительно, 37-летней женщины, 47-летнего мужчины и троих несовершеннолетних. По данному… возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после ликвидации горения, к работе на месте происшествия приступила группа следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник СУ, руководитель и следователи Пермского межрайонного следственного отдела следственного управления, полицейские. При осмотре тел следов насилия не обнаружено.