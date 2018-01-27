Очередной автомобиль ушёл под лёд в Приморье
Рыбакам вряд ли удастся вытащить транспортное средство своими собственными силами.
Рыбакам вряд ли удастся вытащить транспортное средство своими собственными силами.
В Хасанской районе Приморья под лёд ушёл очередной автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщили, что водитель автомобиля был уверен, что после аномально холодной приморской погоды толщина льда позволит «выстоять» транспортному средству, однако он как раз и попал «на самое тонкое место».
Стоит отметить, что пострадавших происшествии нет.
На данный момент неизвестна и дальнейшая судьба автомобиля: остался ли он дальше в «свободном плавании», либо очевидцы уже успели помочь водителю вытащить средство передвижения.
Напомним, сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю предупреждают: Выезд на лёд категорически запрещён!