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09:29 (мск), источник: VLADNEWS

Очередной автомобиль ушёл под лёд в Приморье

Рыбакам вряд ли удастся вытащить транспортное средство своими собственными силами.

В Хасанской районе Приморья под лёд ушёл очередной автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Инстаграм-паблик dps.control.

Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщили, что водитель автомобиля был уверен, что после аномально холодной приморской погоды толщина льда позволит «выстоять» транспортному средству, однако он как раз и попал «на самое тонкое место».

Стоит отметить, что пострадавших происшествии нет.

На данный момент неизвестна и дальнейшая судьба автомобиля: остался ли он дальше в «свободном плавании», либо очевидцы уже успели помочь водителю вытащить средство передвижения.

Напомним, сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю предупреждают: Выезд на лёд категорически запрещён!

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