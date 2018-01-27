Очередной автомобиль ушёл под лёд в Приморье ...

В Хасанской районе Приморья под лёд ушёл очередной автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Инстаграм-паблик dps.control.

Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщили, что водитель автомобиля был уверен, что после аномально холодной приморской погоды толщина льда позволит «выстоять» транспортному средству, однако он как раз и попал «на самое тонкое место».

Стоит отметить, что пострадавших происшествии нет.

На данный момент неизвестна и дальнейшая судьба автомобиля: остался ли он дальше в «свободном плавании», либо очевидцы уже успели помочь водителю вытащить средство передвижения.