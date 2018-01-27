В центре Баку прогремел взрыв, есть погибшие

По их словам, в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Диляры Алиевой, взорвался газ. Находящимся поблизости торговым объектам нанесен ущерб.

Как отмечает Sputnik Азербайджан, в магазине канцелярских товаров на первом этаже возник пожар. Причина — утечка газа. Погибли два человека, сообщили полицейские.