В центре Баку прогремел взрыв, есть погибшие
БАКУ, 27 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел в центре Баку в Азербайджане около станции метро «28 Мая», сообщили РИА Новости очевидцы.
БАКУ, 27 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел в центре Баку в Азербайджане около станции метро «28 Мая», сообщили РИА Новости очевидцы.
По их словам, в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Диляры Алиевой, взорвался газ. Находящимся поблизости торговым объектам нанесен ущерб.
Как отмечает Sputnik Азербайджан, в магазине канцелярских товаров на первом этаже возник пожар. Причина — утечка газа. Погибли два человека, сообщили полицейские.
На месте работают силы полиции и МЧС. Комментариями МЧС РИА Новости пока не располагает.