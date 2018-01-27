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09:32 (мск), источник: РИА Новости

В центре Баку прогремел взрыв, есть погибшие

БАКУ, 27 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел в центре Баку в Азербайджане около станции метро «28 Мая», сообщили РИА Новости очевидцы.

По их словам, в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Диляры Алиевой, взорвался газ. Находящимся поблизости торговым объектам нанесен ущерб.

Как отмечает Sputnik Азербайджан, в магазине канцелярских товаров на первом этаже возник пожар. Причина — утечка газа. Погибли два человека, сообщили полицейские.

На месте работают силы полиции и МЧС. Комментариями МЧС РИА Новости пока не располагает.

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