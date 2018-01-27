Число заболевших детей в хабаровской гимназии достигло 100 человек
По оперативным данным, число детей с признаками острой кишечной инфекции в «Гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова» в Хабаровске увеличилось до 100 человек.
По оперативным данным, число детей с признаками острой кишечной инфекции в «Гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова» в Хабаровске увеличилось до 100 человек.
ОБ этом «РГ» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Ведомство продолжает эпидемиологическое расследование ситуации.
По сведениям министерства здравоохранения края, заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести.
Деятельность гимназии приостановлена.
В отношении образовательной организации и ЗАО «Контакт», которое организует питание в гимназии, проводятся проверочные мероприятия.
Справка «РГ».
Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением. Основным свойством таких вирусов является их высокая контагиозность (заразность). Менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в