Число заболевших детей в хабаровской гимназии достигло 100 человек

Источник: РИА "Новости"

ОБ этом «РГ» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Ведомство продолжает эпидемиологическое расследование ситуации.

Среди заболевших семь взрослых работников гимназии. Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, остальные получают лечение в амбулаторных условиях. У восьми заболевших детей по результатам анализов найден антиген норовируса.

По сведениям министерства здравоохранения края, заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести.

Деятельность гимназии приостановлена.

В отношении образовательной организации и ЗАО «Контакт», которое организует питание в гимназии, проводятся проверочные мероприятия.

Справка «РГ».