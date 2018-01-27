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09:18 (мск), источник: "Российская газета"

Число заболевших детей в хабаровской гимназии достигло 100 человек

По оперативным данным, число детей с признаками острой кишечной инфекции в «Гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова» в Хабаровске увеличилось до 100 человек.

Источник: РИА "Новости"

ОБ этом «РГ» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Ведомство продолжает эпидемиологическое расследование ситуации.

Среди заболевших семь взрослых работников гимназии. Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, остальные получают лечение в амбулаторных условиях. У восьми заболевших детей по результатам анализов найден антиген норовируса.

По сведениям министерства здравоохранения края, заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести.

Деятельность гимназии приостановлена.

В отношении образовательной организации и ЗАО «Контакт», которое организует питание в гимназии, проводятся проверочные мероприятия.

Справка «РГ».

Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением. Основным свойством таких вирусов является их высокая контагиозность (заразность). Менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт здорового взрослого человека вызвать заболевание. Причинами возникновения норовирусной инфекции являются нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдение технологии приготовления блюд, требований личной гигиены поварами и кондитерами, а также попадание в организм человека контаминированной (загрязненной вирусом) воды.

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