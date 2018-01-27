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09:15 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморском крае повторился хабаровский самосуд с зелёнкой

Общественность восприняла в штыки действия водителя такси, который решил наказать пассажира.

Социальные сети и автомобильные сообщества Приморья взорвала современная интерпретация «Аватара». Однако картина получилась короткометражной, да и бюджет у постановки, записанной на телефон, оказался весьма скромный. А действия главных героев — водителя такси и пассажира-зайца, вовсе вызвали волну негодования у критиков. Как удалось выяснить корреспонденту РИА «Восток-Медиа», видео снято в Уссурийске, недалеко от городской больницы на улице Крестьянской. Однако точная дата появления шедевра на свет остаётся загадкой.

Согласно кадрам видеозаписи, водитель такси решил поквитаться с нерадивым пассажиром, который не заплатил за проезд. Молодой парень как под диктовку приговаривает, что кинул таксиста и готов за это понести наказание. В качестве альтернативной оплаты водитель (судя по голосу, довольно взрослый) выбрал для неплательщика умывание зелёнкой. При этом мужчину ничуть не пугает, что спиртовой раствор попадает юноше в глаза. Таксист настойчиво рекомендует продолжить парню превращение в Аватара.

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Видеозапись вызвала неоднозначную реакцию пользователей Интернета. Большинство фолловеров отнеслось резко негативно к подобному «самосуду». Однако нашлись и те, кто не против таких радикальных мер. «Ладно, малолетки хайпа хотят, это тупая современная идеология влияет на них, но, когда взрослые мужики “наказывают”! Да ещё при этом снимают и всем раздают… Это полный капец… Буквально рыцари правосудия» — негодует жительница Приморья. «Не оправдываю кидал, но таксист реально обнаглел. Интересно, если бы на месте молодого парня был крепкий чел, как бы таксёр повёл себя. На это есть закон. А вообще метод хорош в отношении гос. Чиновников-воров» — поддерживает предыдущий комментарий ещё один подписчик. «Человеком, говорите оставаться?! Когда Вас по 2−3 раза в день кидают на 200−300 рублей, а у Вас план и семья!!! Другим, зато неповадно будет. Побольше таких видео молодняку показать, чтобы думали» — не соглашается с предыдущими ораторами следующий комментатор.

РИА «Восток-Медиа» ранее подробно освящало похожую историю с таксистом и пассажирками, которая произошла в Хабаровске. Умывание зелёнкой тогда стало поводом для полицейской проверки. Действия мужчины также разделили общественность на два лагеря. Скандальная история получила большой резонанс среди горожан. Мужчина попытался пойти на примирение с потерпевшими и даже сам умылся зелёнкой, запечатлев это на видео. Однако от ответа по закону его это не спасло.

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