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09:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция Приморья проверяет информацию об избиении полицейскими подозреваемого

По результатам проверки наказание понесут либо сотрудники, либо заявитель.

Полиция Приморья проверяет информацию о якобы имевших место неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел в отношении 28-летнего жителя Владивостока. Подозреваемый после допроса пожаловался на применении силы полицейскими, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой полиции.

Установлено, что мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, был доставлен на допрос, от добровольной явки на который неоднократно уклонялся.

После того, как гражданин был опрошен и отпущен, он обратился в больницу с сообщением о том, что полицейские причинили ему телесные повреждения.

Проводится проверка. В случае установления факта неправомерных действий сотрудников полиции, они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.

Если сообщение заявителя не найдет подтверждения, в отношении гражданина возбудят уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», предусматривающей лишение свободы до двух лет.

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