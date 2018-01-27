Полиция Приморья проверяет информацию об избиении полицейскими подозреваемого

Полиция Приморья проверяет информацию о якобы имевших место неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел в отношении 28-летнего жителя Владивостока. Подозреваемый после допроса пожаловался на применении силы полицейскими, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой полиции.

Установлено, что мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, был доставлен на допрос, от добровольной явки на который неоднократно уклонялся.

После того, как гражданин был опрошен и отпущен, он обратился в больницу с сообщением о том, что полицейские причинили ему телесные повреждения.

Проводится проверка. В случае установления факта неправомерных действий сотрудников полиции, они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.