Судьба учеников сгоревшей школы в Приморье известна

В 22 часа 17 минут пожарным Кировского района поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в здании школы по адресу: улица Школьная, 13.

Прибыв по указанному адресу через 20 минут, преодолев за это время 33 километра, огнеборцы обнаружили открытое пламя. Горела бытовая пристройка и часть кровли одноэтажной школы.

Отметим, благодаря пожарной сигнализации, сообщение о возгорании поступило своевременно. В 23 часа 19 минут пожар был локализован, а в 1 час 58 минут — ликвидирован.

Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

В школе проходят обучение 11 человек. Пока школу не восстановят, ребят будут возить в школу соседнего села Руновка.