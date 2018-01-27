Судьба учеников сгоревшей школы в Приморье известна
Вечером в пятницу, 26 января, в селе Антоновка Кировского района сгорела школа, об этом DEITA. RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Вечером в пятницу, 26 января, в селе Антоновка Кировского района сгорела школа, об этом DEITA. RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В 22 часа 17 минут пожарным Кировского района поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в здании школы по адресу: улица Школьная, 13.
Прибыв по указанному адресу через 20 минут, преодолев за это время 33 километра, огнеборцы обнаружили открытое пламя. Горела бытовая пристройка и часть кровли одноэтажной школы.
Отметим, благодаря пожарной сигнализации, сообщение о возгорании поступило своевременно. В 23 часа 19 минут пожар был локализован, а в 1 час 58 минут — ликвидирован.
Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
В школе проходят обучение 11 человек. Пока школу не восстановят, ребят будут возить в школу соседнего села Руновка.
Екатерина Лапкина.