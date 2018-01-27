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09:35 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Пермском крае при пожаре погибли пять человек

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 27 января, ФедералПресс. В Пермском крае, в поселке Ильинский сгорел частный дом. При осмотре пожарные обнаружили пятерых погибших, среди них трое детей.

«К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики, работники электрических сетей. В 02:00 местного времени (00:00 мск) пожар был ликвидирован» — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Были обнаружены обгоревшие останки 5 человек: предположительно, 37-летней женщины, 47-летнего мужчины и троих несовершеннолетних детей», — сообщили в следственном управлении. При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

По данным регионального управления МЧС, пожар случился в субботу ночью в 00:34 по местному времени (22:34 мск). Загорелась баня деревянного жилого дома и сам дом. К месту ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения, полиция, медики, а также электрики. В 02:00 местного времени (00:00 мск) пожар был ликвидирован, сказали в МЧС. Как пояснили в СК, проводится осмотр места происшествия, после чего будут назначены судебные экспертизы.

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