В Пермском крае при пожаре погибли пять человек
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 27 января, ФедералПресс. В Пермском крае, в поселке Ильинский сгорел частный дом. При осмотре пожарные обнаружили пятерых погибших, среди них трое детей.
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 27 января, ФедералПресс. В Пермском крае, в поселке Ильинский сгорел частный дом. При осмотре пожарные обнаружили пятерых погибших, среди них трое детей.
«К месту вызова выехали
«Были обнаружены обгоревшие останки 5 человек: предположительно, 37-летней женщины, 47-летнего мужчины и троих несовершеннолетних детей», — сообщили в следственном управлении. При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием
По данным регионального управления МЧС, пожар случился в субботу ночью в 00:34 по местному времени (22:34 мск). Загорелась баня деревянного жилого дома и сам дом. К месту ЧП выехали