Станция «Липяги» вошла в список самых опасных в Самарской области

Самыми опасными станциями в Самарской области представители КбшЖД и транспортной прокуратуры называют Чапаевск и Липяги, сообщает 63.ru Также входит в список и участок железнодорожных путей в Похвистнево. За последние пять лет там погибли 11 человек.

В прошлом году в Самарской области были сбиты 132 пешехода. Из них 100 человек погибли, в том числе восемь несовершеннолетних.