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09:34 (мск), источник: Pro Город Самара

Станция «Липяги» вошла в список самых опасных в Самарской области

В 2017 году в Самарской области были сбиты 132 пешехода.

Самыми опасными станциями в Самарской области представители КбшЖД и транспортной прокуратуры называют Чапаевск и Липяги, сообщает 63.ru Также входит в список и участок железнодорожных путей в Похвистнево. За последние пять лет там погибли 11 человек.

В прошлом году в Самарской области были сбиты 132 пешехода. Из них 100 человек погибли, в том числе восемь несовершеннолетних.

Напомним, на станции «Липяги» 6 декабря 2017 года под колесами поезда погиб школьник из Новокуйбышевска. Спустя месяц, 15 января на том же самом месте погиб мужчина.

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