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09:24 (мск), источник: НИА Самара

ДТП с участием четырех машин произошло в Самаре на Московском шоссе


В результате четыре человека получили травмы.

По версии сотрудников ГИБДД 26 января в 20−30 водитель автомашины Ниссан 1991 г. р. в районе дома 52а по Московскому шоссе выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с ВАЗ 21123 под управление водителя 1987 г. р. После чего автомобиль Ниссан столкнулся с автомашиной Шевроле — водитель 1966 г. р. От удара данный автомобиль Шевроле столкнулся с автомобилем КИА — водитель 1971 г. р..

В результате 4 человека получили телесные повреждения. 3- пассажира Шевроле, 1- водитель КИА. Пострадавшие не госпитализировались.

В отношении водителя автомашины Ниссан вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает облМВД.

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