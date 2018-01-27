ДТП с участием четырех машин произошло в Самаре на Московском шоссе

По версии сотрудников ГИБДД 26 января в 20−30 водитель автомашины Ниссан 1991 г. р. в районе дома 52а по Московскому шоссе выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с ВАЗ 21123 под управление водителя 1987 г. р. После чего автомобиль Ниссан столкнулся с автомашиной Шевроле — водитель 1966 г. р. От удара данный автомобиль Шевроле столкнулся с автомобилем КИА — водитель 1971 г. р..