Пожар произошел около ТРЦ «Grand Park» в Алматы
Пожар произошел около ТРЦ «Гранд Парк» в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Пожар произошел около ТРЦ «Гранд Парк» в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Пожар произошел около ТРЦ «Гранд Парк» в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова сообщение о том, что горит складское помещение по улице Утеген батыра на пульт «101» поступило в 12.36.
«Пожарные расчеты на месте. Производят тушение пожара. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру вызова», — сообщила Баймухамбетова.
Дополнительную информацию в ДЧС города обещали предоставить позднее.