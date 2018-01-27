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16:06 (мск), источник: Tengrinews

Пожар произошел около ТРЦ «Grand Park» в Алматы

Пожар произошел около ТРЦ «Гранд Парк» в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Пожар произошел около ТРЦ «Гранд Парк» в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

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Как сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова сообщение о том, что горит складское помещение по улице Утеген батыра на пульт «101» поступило в 12.36.

«Пожарные расчеты на месте. Производят тушение пожара. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру вызова», — сообщила Баймухамбетова.

Дополнительную информацию в ДЧС города обещали предоставить позднее.

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