Число пострадавших в ДТП с участием автобуса под Калининградом возросло до четырех

Источник: РИА "Новости"

Ранее со ссылкой на региональное управление МВД России сообщалось о трех пострадавших в этой аварии. По данным областной полиции, в 08:30 в Гусевском районе у пересечения автодорог А-229 и Поддубное — Фурманово — Гусев пассажирский автобус, в салоне которого были три пассажира, съехал в кювет.

«Пострадали четыре человека: трое пассажиров, находившиеся в автобусе, и водитель. Одна из женщин с переломом позвоночника госпитализирована в областную больницу, водитель — в районную больницу Гусева, еще двое пассажиров автобуса, один из которых вначале отказался от медпомощи, но затем обратился к медикам, после осмотра в медучреждении продолжат лечение дома», — рассказал Михайлов, который сразу после аварии возглавил оперативной штаб помощи пострадавшим в ДТП.

По предварительным данным, отметил глава администрации, «водитель превысил скоростной режим при выезде на федеральную трассу, не справился с управлением на крутом повороте в 90 градусов и допустил съезд автобуса с дороги через кювет в поле».