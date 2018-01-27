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15:42 (мск), источник: ТАСС

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса под Калининградом возросло до четырех

КАЛИНИНГРАД, 27 января. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП близ города Гусева Калининградской области, где пассажирский автобус съехал в кювет, возросло до четырех человек. Об этом ТАСС сообщил глава городской администрации Евгений Михайлов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее со ссылкой на региональное управление МВД России сообщалось о трех пострадавших в этой аварии. По данным областной полиции, в 08:30 в Гусевском районе у пересечения автодорог А-229 и Поддубное — Фурманово — Гусев пассажирский автобус, в салоне которого были три пассажира, съехал в кювет.

«Пострадали четыре человека: трое пассажиров, находившиеся в автобусе, и водитель. Одна из женщин с переломом позвоночника госпитализирована в областную больницу, водитель — в районную больницу Гусева, еще двое пассажиров автобуса, один из которых вначале отказался от медпомощи, но затем обратился к медикам, после осмотра в медучреждении продолжат лечение дома», — рассказал Михайлов, который сразу после аварии возглавил оперативной штаб помощи пострадавшим в ДТП.

По предварительным данным, отметил глава администрации, «водитель превысил скоростной режим при выезде на федеральную трассу, не справился с управлением на крутом повороте в 90 градусов и допустил съезд автобуса с дороги через кювет в поле».

По данным УМВД, 53-летний водитель управляет автотранспортными средствами с 1988 года.

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