Легковушка снесла дверь торгового центра в Могилеве

Инцидент произошел сегодня около полуночи возле одного из торговых центров областного центра. Женщина-водитель 1990 года рождения не справилась с управлением. Она наскочила на ограждающую полусферу, затем начала съезжать. После слишком сильного нажатия на педаль газа автомобиль резко соскочил с полусферы, в результате чего заехал в дверь магазина. Водитель также снесла знак пешеходного перехода.