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16:38 (мск), источник: БЕЛТА

Легковушка снесла дверь торгового центра в Могилеве

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка снесла дверь торгового центра в Могилеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Жилинский.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел сегодня около полуночи возле одного из торговых центров областного центра. Женщина-водитель 1990 года рождения не справилась с управлением. Она наскочила на ограждающую полусферу, затем начала съезжать. После слишком сильного нажатия на педаль газа автомобиль резко соскочил с полусферы, в результате чего заехал в дверь магазина. Водитель также снесла знак пешеходного перехода.

Сотрудники на месте оформили ДТП. Виновница заплатила штраф. Что касается возмещения ущерба, ей предстоит самой разбираться с магазином.

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