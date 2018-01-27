В Башкирии закончены поиски 66-летнего Рината Тимирова
Пожилого мужчину нашли мертвым.
Пожилого мужчину нашли мертвым.
В Башкирии закончены поиски пропавшего еще 19 января 66-летнего Рината Тимирова.
О грустном известии сообщили родственники пожилого мужчины. Оказалось, что несчастный замерз на улице.
— Вчера ночью нашли мертвым. Замерз на морозе. Спасибо за помощь в поисках, — рассказала родственница погибшего.
Ранее сообщалось, что в последнее время мужчина стал чаще выпивать и имел серьёзные проблемы со здоровьем.