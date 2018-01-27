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15:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии закончены поиски 66-летнего Рината Тимирова

Пожилого мужчину нашли мертвым.

В Башкирии закончены поиски пропавшего еще 19 января 66-летнего Рината Тимирова.

О грустном известии сообщили родственники пожилого мужчины. Оказалось, что несчастный замерз на улице.

— Вчера ночью нашли мертвым. Замерз на морозе. Спасибо за помощь в поисках, — рассказала родственница погибшего.

Ранее сообщалось, что в последнее время мужчина стал чаще выпивать и имел серьёзные проблемы со здоровьем.

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