Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Ведущая «Первого канала» станет мамой в третий раз
"Вы всё пропустили": эмигрант из РФ рассказал о жизни за границей
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Что-то пошло не такПользователи твиттера нашли на снимках для обложки Vanity Fair три ноги у Риз Уизерспун и три руки у Опры Уинфри
Россияне ответили на ультиматум МОК - СМИ
Новая российская пуля удивила американцев - СМИ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Маликов и его 54-летняя жена снова стали родителями - СМИ
Госдеп: Су-30 не самолет для борьбы с партизанами
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Gucci оденет Элтона Джона
Российская «Армата» получит самую мощную в мире танковую пушку
СМИ: Волочкова позирует на плите в майке без белья
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
16:02 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржец умер в отеле в Шри-Ланке

Турист из Петербурга скончался в отеле в Шри-Ланке. Тело умершего забрали местные службы, родственники россиянина обеспокоены непростой процедурой возвращения покойного на Родину.

Как рассказала «Фонтанке» сестра Александра Канталинского, ее брат отдыхал в Шри-Ланке с подругой. 25 января туристы отправились в путешествие на яхте, где 38-летний петербуржец пожаловался на головную боль. Уже вечером в отеле ему стало хуже, руки и ноги свели судороги, и в результате мужчина скоропостижно скончался.

Тело россиянина забрали местные медики для вскрытия. Только после этой процедуры власти островного государства разрешат транспортировку трупа за границу. Но быстро провести экспертизу не удалось, так как отсутствовал необходимый набор документов, в частности, свидетельство о рождении. За ним родственникам погибшего из Северной столицы пришлось ехать в Москву, где в последнее время работал Александр.

По словам сестры умершего туриста, всё это время девушку брата не выпускают из отеля. Обратный вылет запланирован на 30 января, близкие переживают, что до этого времени не успеют выполнить необходимые для вывоза тела требования (в частности, передать документы).

Пара покупала путёвку у туроператора Sunmar, страховку оформили у AP Companies. Специалист компании подтвердил «Фонтанке» факт смерти российского туриста и отметил, что страховая занимается этим случаем.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Возрасту неподвластен
Слышать за свой счёт
Посол призвал РФ воспринимать «кремлевский доклад» без эмоций
Россельхознадзор грозит компании PepsiCo уголовным делом
В Нигерии толпа избила «колдуна» за превращение человека в козла
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
Жительница Североморска при разводе вывезла из квартиры дверь
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
«Подмышки я давно не брею»: чем живут российские феминистки
Спорт
Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде Международный олимпийский комитет обнародовал список из семи правил поведения
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь