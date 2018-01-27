Петербуржец умер в отеле в Шри-Ланке

Как рассказала «Фонтанке» сестра Александра Канталинского, ее брат отдыхал в Шри-Ланке с подругой. 25 января туристы отправились в путешествие на яхте, где 38-летний петербуржец пожаловался на головную боль. Уже вечером в отеле ему стало хуже, руки и ноги свели судороги, и в результате мужчина скоропостижно скончался.

Тело россиянина забрали местные медики для вскрытия. Только после этой процедуры власти островного государства разрешат транспортировку трупа за границу. Но быстро провести экспертизу не удалось, так как отсутствовал необходимый набор документов, в частности, свидетельство о рождении. За ним родственникам погибшего из Северной столицы пришлось ехать в Москву, где в последнее время работал Александр.

По словам сестры умершего туриста, всё это время девушку брата не выпускают из отеля. Обратный вылет запланирован на 30 января, близкие переживают, что до этого времени не успеют выполнить необходимые для вывоза тела требования (в частности, передать документы).