Пять человек попали в больницу после лобового столкновения в Алматы

ДТП произошло по автодороге Алматы-Ащибулак. ВАЗ-2114 следовала в город, а Toyota Аrdeo следовала в сторону Ащибулака. Предположительно, водитель автомашины ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Toyota Ardeo.

В результате ДТП пострадало пять человек: трое из Toyota и двое из автомашины ВАЗ. Всех их госпитализировали в больницу.