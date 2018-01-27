Пять человек попали в больницу после лобового столкновения в Алматы
Пять человек попали в больницу после лобового столкновения в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
Пять человек попали в больницу после лобового столкновения в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
ДТП произошло по автодороге
В результате ДТП пострадало пять человек: трое из Toyota и двое из автомашины ВАЗ. Всех их госпитализировали в больницу.