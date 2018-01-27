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16:08 (мск), источник: Tengrinews

Пять человек попали в больницу после лобового столкновения в Алматы

Пять человек попали в больницу после лобового столкновения в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Источник: Tengrinews

ДТП произошло по автодороге Алматы-Ащибулак. ВАЗ-2114 следовала в город, а Toyota Аrdeo следовала в сторону Ащибулака. Предположительно, водитель автомашины ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Toyota Ardeo.

В результате ДТП пострадало пять человек: трое из Toyota и двое из автомашины ВАЗ. Всех их госпитализировали в больницу.

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