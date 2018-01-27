Водителя автобуса в Гусевском районе, вылетевшего с трассы в поле, дезориентировал туман

53-летний водитель автобуса, вылетевшего через кювет в поле на трассе Калининград — Нестеров утром в субботу, по предварительным данным, был дезориентирован туманом. На закруглении дороги он не справился с управлением, уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

По уточнённым данным, ЧП произошло с рейсовым автобусом № 351, который следовал из Гусева в посёлок Чернышевское. В аварии пострадали четыре человека. Двое находятся в Гусевской ЦРБ, один пострадавший направлен в больницу в Калининград. Ещё один человек отказался от госпитализации.

В администрации Гусевского городского округа сообщили, что создан штаб оперативной помощи пострадавшим.