Водителя автобуса в Гусевском районе, вылетевшего с трассы в поле, дезориентировал туман
По уточнённым данным, ЧП произошло с рейсовым автобусом № 351.
По уточнённым данным, ЧП произошло с рейсовым автобусом № 351.
53-летний водитель автобуса, вылетевшего через кювет в поле на трассе Калининград — Нестеров утром в субботу, по предварительным данным, был дезориентирован туманом. На закруглении дороги он не справился с управлением, уточнили в
По уточнённым данным, ЧП произошло с рейсовым автобусом № 351, который следовал из Гусева в посёлок Чернышевское. В аварии пострадали четыре человека. Двое находятся в Гусевской ЦРБ, один пострадавший направлен в больницу в Калининград. Ещё один человек отказался от госпитализации.
В администрации Гусевского городского округа сообщили, что создан штаб оперативной помощи пострадавшим.
ДТП с участием рейсового автобуса произошло около 8:30 в субботу, 27 января на Нестеровской трассе. По факту аварии проводится проверка.