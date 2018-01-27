Детям, пострадавшим при взрыве газа в Омске, делают пересадку кожи

Родственница многодетной семьи, пострадавшей от взрыва газа в Омске, рассказала о состоянии детей и отца, которых госпитализировали в Москву с тяжелыми ожогами. Напомним, у Раиля Б, и у его детей, семилетних сына и дочки, ожоги тела были от 60 до 70%.

По словам сестры пострадавшего, Раиля перевели из реанимации в палату. Он все еще не самостоятельный, но уже смог позвонить своим родным.

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Дети по-прежнему в тяжелом состоянии. Врачи дождались стабилизации их состояния и сделали операции по пересадке коже. Известно, что мальчику пересадили уже 25% кожи, девочке чуть поменьше. Врачи не дают никаких прогнозов по их состоянию.