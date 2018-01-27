Детям, пострадавшим при взрыве газа в Омске, делают пересадку кожи
Их состояние остается тяжелым.
Их состояние остается тяжелым.
Родственница многодетной семьи, пострадавшей от взрыва газа в Омске, рассказала о состоянии детей и отца, которых госпитализировали в Москву с тяжелыми ожогами. Напомним, у Раиля Б, и у его детей, семилетних сына и дочки, ожоги тела были от 60 до 70%.
По словам сестры пострадавшего, Раиля перевели из реанимации в палату. Он все еще не самостоятельный, но уже смог позвонить своим родным.
Дети
Остальные члены многодетной семьи находятся в Омске. Мать семейства уже выписали из больницы. Она продолжает лечение дома и очень старается поскорее поправиться. Еще двое ее детей находятся в реанимации, но их состояние уже намного лучше. Родные ждут, что в ближайшем времени их переведут в общее отделение. Семилетний мальчик и его восьмилетний брат болтают друг с другом и хорошо едят.